В российской гимназии объяснили, почему школьники надели женские платья Ученица екатеринбургской гимназии: парни надели платья из-за тематики спектакля

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Школьники гимназии № 104 в Екатеринбурге надели женские платья во время новогоднего спектакля, поскольку номер являлся отсылкой к комедии «В джазе только девушки», рассказала в беседе с NEWS.ru одна из учениц учебного заведения. По ее словам, никто из присутствующих в зале не считал это пропагандой ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

У нас в школе спектакль был посвящен популярным фильмам. Мальчики, которые выступили в платьях, по сюжету телепортировались и оказались на девчачьей вечеринке. Это была отсылка к комедии «В джазе только девушки». Все смеялись, когда они вышли на сцену. И никто не считал это пропагандой, этого не чувствовалось, всем просто хотелось повеселиться, — рассказала школьница.

Ранее полиция провела рейд по московским клубам, где проходят вечеринки для ЛГБТ-сообщества. В частности, силовики нагрянули в бар у Чистопрудного бульвара. Сотрудники правоохранительных органов проверили документы у посетителей заведения. Одного человека задержали за оскорбление полицейского.

До этого силовики пришли с рейдом в красноярский ночной клуб Elton Bar, где проходило травести-шоу. Правоохранители забрали в отделение всех мужчин, находящихся в помещении, после опроса всех отпустили. Как объяснила администрация клуба, рейд не был связан с тем, на какую публику ориентировано заведение.