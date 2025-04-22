В российских школах стали бесплатно раздавать детям вейпы Депутат Дронов: в школах Первоуральска детям бесплатно раздают вейпы

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В школах города Первоуральска Свердловской области зафиксирована бесплатная раздача вейпов ученикам, сообщает Е1.RU, приводя слова депутата местного законодательного собрания Алексея Дронова. По его словам, приборы для курения смесей раздаются детям на переменах, самым младшим из них не более 10 лет.

В Первоуральске создана устойчивая сеть распространения вейпов для несовершеннолетних. <…> Химические вещества, которые портят нервную, эндокринную и другие системы, продаются в торговых точках, которые всем известны. Сами названия: «Травка», «Анархия», «Подонки» и так далее… Я считаю, что профилактическая работа со стороны всех участников процесса явно недостаточна, — заявил парламентарий.

В частности, Дронов раскритиковал уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова. Депутат указывает, что в его докладе вопросам охраны здоровья детей посвящено не более 4% обращений, а это не может отразить реальные масштабы проблемы. В ответ на эти слова детский омбудсмен дал обещание усилить контроль за продажей табачных изделий, не допуская их реализации в детские руки. Мороков отметил, что в настоящее время по Свердловской области проводят рейды различные общественные организации, однако сам он в них не участвует.

Ранее депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил вице-премьеру России Дмитрию Григоренко полностью запретить упоминание вейпов в соцетях. По его мнению, бесконтрольная пропаганда электронных устройств для курения в Сети пагубно влияет на молодых людей.