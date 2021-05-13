В российских школах проверят безопасность после стрельбы в Казани

https://static.news.ru/photo/e7ed3d00-b3e7-11eb-8876-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После стрельбы в казанской гимназии № 175 в регионы были направлены рекомендации по усилению безопасности в школах. Минпросвещения проверяет, как они выполняются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Мы проводим контроль и, соответственно, ведём работу по усилению безопасности в преддверии детской оздоровительной кампании, — цитирует министра агентство.

Нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее там учился. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане было объявлено днём траура.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Галявиеву грозит пожизненное заключение.

В прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Молодой человек неоднократно обращался за медицинской помощью из-за сильных головных болей, однако его признали годным к несению воинской службы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают привлечь сотрудников Росгвардии к охране школ. При этом родители не обязаны «скидываться» на охрану, так как безопасность не должна зависеть от доходов граждан. Авторы инициативы намерены направить её на рассмотрение в правительство в течение двух недель.