В российских регионах закрыли движение автотранспорта из-за непогоды На трассах трех регионов Сибири ограничили движение автобусов в связи с непогодой

Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look/Global Look Press

В Кемеровской, Томской и Новосибирской областях в среду, 8 марта, временно ограничили движение рейсового пассажирского транспорта по федеральным трассам. Причиной стал мокрый снег с ветром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральное управление автодорог «Сибирь».

Восьмого марта с 05.00 до 10.00 (01.00 до 06.00 мск) в Новосибирской области, с 06.00 до 11.00 (02.00 до 07.00 мск) в Кемеровской и Томской областях в связи с неблагоприятными погодными условиями (мокрый снег, метель, ветер до 19 метров в секунду) ограничено движение пассажирского рейсового транспорта, — говорится в сообщении.

Автобусам временно запрещено ездить по автомобильным дорогам Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт». Водителей личного транспорта просят быть особо осторожными, соблюдать безопасную скорость и держать дистанцию.

В настоящее время на трассах ведутся работы по очистке и противогололедной обработке.

В феврале сообщалось, что Госавтоинспекция Сочи заблокировала движение для автобусов и большегрузов по единственной трассе от села Магри до населенного пункта Дагомыс. В регионе на тот момент наблюдался обильный снегопад, местами гололедица, ветер до 15–20 м/с. Движение по трассе будет восстановлено после того, как спецтехника очистит дорожное полотно от осадков.