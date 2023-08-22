В российских регионах могут вновь разрешить использовать беспилотники Ряд типов БПЛА могут исключить из-под запрета на использование в регионах РФ

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Несколько видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) могут включить в экспериментально-правовой режим, выводящий аппараты из-под запрета на полеты в регионах РФ, рассказал в интервью ТАСС заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. По его словам, послабления могут быть сделаны, в частности, для беспилотников, используемых для мониторинга лесного хозяйства и объектов ТЭК.

Вполне возможно, что в экспериментальный правовой режим будут включены беспилотники, предназначенные для мониторинга линейных объектов и, к примеру, таксации. <...> Однако этот вопрос находится в ведении наших коллег из Минтранса и Минэкономразвития, и решение здесь за ними, — сообщил чиновник.

По его словам, использование БПЛА для мониторинга линейных объектов позволяет контролировать локальные и магистральные трубопроводы для предотвращения аварий. Также ряд беспилотных авиасистем (БАС) позволяет определять количество древесных насаждений и их прирост, а также дает возможность наблюдать за общим состоянием лесов, чтобы вовремя засечь очаги возгорания и вызвать самолеты для экстренного тушения.

Ранее в Минэкономразвития предложили исключить беспилотные аппараты для нужд сельского хозяйства из режимов запрета на полеты, принятые в большинстве российских регионов. Исключения предполагалось сделать для ряда областей, включая Московскую, Белгородскую, Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую и другие, а также для Ставропольского и Алтайского края, Ненецкого АО, Татарстана и Санкт-Петербурга.

По данным газеты «Коммерсант», экспериментально-правовой режим для работы БПЛА может быть введен к сентябрю в 12 регионах РФ.

Ранее стало известно, что учащиеся 10–11-х классов на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы управления и применения беспилотников. «Модуль № 3» будет содержать информацию о способах боевого применения БПЛА и противодействия им. По итогам курса школьники должны будут иметь представление об особенностях работы беспилотных летательных аппаратов на поле боя.