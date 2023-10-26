В российские города поступили первые партии электробусов «Известия»: в регионы России поступят почти 300 электробусов в ближайшие месяцы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу 2023-го — началу 2024 года ожидается поставка приблизительно 300 электробусов в регионы России в рамках проекта, который охватит 12 городов, пишут «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. На данный момент, 36 электробусов уже поступили в Волгоградскую, Курскую и Нижегородскую области.

В ближайшие месяцы еще 286 электробусов появятся в 12 городах, включая Волгоград, Волгодонск, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Таганрог и Ярославль. Для зарядки электробусов в городах установят 102 зарядные станции, из которых 48 уже готовы к использованию.

Проект также включает в себя поставку трамваев и строительство трамвайных путей. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федеральных и региональных бюджетов, кредитов ВЭБ.РФ и частных инвестиций. Общий инвестиционный бюджет на реализацию этого проекта составляет 256 миллиардов рублей, уточнили в аппарате вице-премьера.

Ранее сообщалось, что в 2023–2025 годах 10 российских регионов получат субсидии на реализацию проектов комплексного развития городского электрического транспорта, освещение и благоустройство прилегающих территорий. На эти цели выделят 86,5 млрд рублей. Субсидии получат Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области.