В России захотели изменить правила охоты из-за тепловизоров В Приморском крае предложили запретить охоту с тепловизорами

Депутаты Приморского края предложили внести изменения в правила охоты, чтобы запретить использовать собак и тепловизоры, сообщает «КП-Дальний Восток». Как заявил начальник управления охотнадзора Приморья Алексеей Суровый, зафиксированы случаи, когда из-за этих устройств браконьеры вместо животных подстреливали людей.

Возможно, вы слышали, на территории нашего края было несколько смертельных случаев. Браконьеры убивали людей, приняв их за животных, — сообщил Суровый

Он добавил, что хотя существуют ограничения на использование световых приборов в ночное время, тепловизоры в них не предусмотрены. По его словам, когда принимались законы, таких приборов еще не было.

По словам генерального директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, такие изменения также обоснованы тем, что тепловизоры и своры собак, существенно облегчают охоту браконьерам. Это приводит к истощению животных ресурсов.

Во Владимирской области охотник приговорен к году принудительных работ за то, что в феврале 2022 года во время ночной охоты в лесу застрелил молодого человека, который искал закладку с наркотиками. Подсудимый пояснил, что на тепловизоре фигура выглядела как лось.