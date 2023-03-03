В России за автобусную остановку подложили боевые гранаты SHOT: в Новокузнецке за автобусную остановку подложили четыре боевые гранаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Новокузнецка обнаружили за павильоном автобусной остановки боевые гранаты, сообщает Telegram-канал SHOT. Позднее сотрудники правоохранительных органов выяснили, что они реально могли представлять опасность для жителей, поскольку были снаряжены взрывными устройствами.

Опасный груз был найден на автобусной остановке на проспекте Мира в Новокузнецке. По данным полиции, всего было обнаружено две гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, четыре запала УЗРГМ 2, а также пять капсюль-детонаторов № 8. Сотрудники силовых ведомств ищут людей, подложивших боеприпасы.

23 февраля сообщалось, что один из сотрудников посольства Швейцарии в Москве обнаружил прозрачный пакет с ручными гранатами во время обхода территории. Пакет был найден на рампе. Территория была оцеплена.

До этого в селе Берлинка Зырянского района Томской области компания школьников во время прогулки нашла боевую гранату. Позднее дети пришли с боеприпасом в магазин в центре села, чтобы показать его матери одного из мальчиков. Они взорвали гранату. Ударной волной взрыв повредил витрину и сайдинг магазина, никто не пострадал.