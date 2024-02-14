В России впервые вынесли пожизненный приговор за педофилию Петербуржец получил пожизненный срок за надругательство над детьми

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Пожизненный срок получил петербуржец за педофилию и изготовление детского порно с приемными детьми, изнасилование и надругательство над ними, его супруга приговорена к 17 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Такой вердикт стал первым случаем, когда такое наказание назначили фигуранту, ранее не привлекавшемуся за аналогичное преступление и оставившему жертву в живых.

Суд признал Рунова виновным <...>и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении.

В Якутии 52-летний местный житель предстанет перед судом за надругательство над семилетней внучкой. Ребенок смог рассказать матери о случившемся только спустя три года. Случай произошел в 2020 году, когда фигурант предложил ребенку прогуляться. Он отвез девочку в отдаленную местность и изнасиловал. После этого мужчина пригрозил школьнице, чтобы она не рассказывала о случившемся родственникам.

Ранее в Ленинградской области 17-летний студент техникума изнасиловал маленькую девочку, которой было около 10 лет. В полицию обратилась мать ребенка. По ее словам, молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера, когда приходил к пострадавшей в гости в период с января 2021 года по январь 2022 года.