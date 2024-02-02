В России впервые возбудили дело о продаже охраняемых данных Mash: полицейского из Хабаровского края задержали за продажу личных данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что в Хабаровском крае впервые в истории современной России возбуждено уголовное дело по факту продажи личных данных человека, который находится под охраной государства. По сведениям канала, фигурантом дела является сотрудник засекреченного отдела МВД по защите свидетелей.

По информации Mash, оперуполномоченный по особо важным делам в звании капитана занимался защитой ценных свидетелей и имел доступ к их измененным персональным данным, а также к материалам уголовных дел, в которых они фигурируют. Как пишет канал, информацию под грифом «совершенно секретно» он передал заказчику за 800 тысяч рублей.

По данным Mash, полицейский был оперативно задержан. Канал сообщает, что ему вменяются превышение должностных полномочий и мошенничество.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Они предполагают введение новых составов административных правонарушений и кратное увеличение штрафов.

В некоторых случаях ответственность может выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей персональных данных — до 10 лет лишения свободы. Один из авторов инициативы, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, отметил, что многие компании воспринимают личную информацию граждан как способ заработка и не занимаются охраной личных данных должным образом.