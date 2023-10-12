В России впервые арестовали за демонстрацию логотипа Facebook Суд в Екатеринбурге отправил под арест юриста за демонстрацию логотипа Facebook

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге юриста и правозащитника Алексея Соколова арестовали на пять суток из-за демонстрации логотипа Facebook (деятельность в РФ запрещена) на сайте «Правозащитники Урала». Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд города. Как отмечает юридический проект «Сетевые свободы», это первый арест за логотип запрещенной соцсети в России.

Соколова признали виновным в публичной демонстрации символики экстремистских организаций (20.3 ч. 1 КоАП РФ), следует из карточки на сайте суда. Как отмечают «Сетевые свободы», суд мог ограничиться штрафом до 2 тысяч рублей, как происходит в более чем 90% подобных дел, но назначил правозащитнику административный арест сроком на пять суток.

Как рассказал «Вечерним новостям» адвокат Соколова Роман Качанов, поводом для преследования правозащитника стало размещение логотипа Facebook в «подвале» сайта «Правозащитники Урала». Значок иллюстрировал кнопку, ведущую на страницу организации в запрещенной соцсети.

Ранее сообщалось, что отправленный под домашний арест по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин пояснил свое отношение к СВО. Он заявил, что не менял своей позиции с 2014 года, когда воевал в Донбассе. По совету адвоката, мужчина частично признает предъявленные обвинения по ст. 207.3, однако не согласен с пунктом «д», который подразумевает политическую подоплеку в его высказываниях. Куршин в качестве примера привел сбор и отправку помощи в зону СВО.