В России возбудили дело из-за оскорбления украинцев «Коммерсант»: в Омске возбуждено уголовное дело из-за оскорбления местным жителем украинцев в соцсетях

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В Омске в отношении местного жителя возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы оскорбил украинцев в интернете, сообщил «Коммерсант». Обвинение предъявлено по статье 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды.

По данным силовиков, 52-летний безработный писал комментарии во «ВКонтакте» с «негативными высказываниями в адрес украинского народа». Первый эпизод, включенный в дело, относится к декабрю 2021 года. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Посты позднее были удалены.

Отмечается, что ранее подозреваемого уже судили за негативные высказывания в соцсетях в адрес женщин. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала мигранта, который в нетрезвом состоянии конфликтовал в салоне автобуса с семейной парой про «русских и нерусских».