В России возбудили дела в отношении генералов ВСУ Лисняк: в отношении командующих группировкой ВСУ «Харьков» возбуждены дела

Фото: МО Украины

Юрий Галушкин

В России возбуждены уголовные дела в отношении бывшего и нынешнего командующих группировкой Вооруженных сил Украины «Харьков» Юрия Галушкина и Михаила Драпатого, сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. Отмечается, что генералы ВСУ ответственны за обстрелы мирных граждан, мародерство, угрозы жителям Харьковской области, а также за применение запрещенных методов ведения войны, передает РИА Новости.

Наши оперативные данные позволяют указать на организаторов преступления против мира, безопасности, в числе которых многочисленные акты мародерства, систематические обстрелы гражданской инфраструктуры, размещение военнослужащих в жилых районах, угроза жизни и здоровью в отношении мирного населения на временно оккупированной территории Харьковской области, — заявил Лисняк.

Ранее МВД России объявило действующего президента Украины Владимира Зеленского в розыск. Его карточка появилась в базе данных российского ведомства. В основаниях указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой конкретно — не говорится. В базе также указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области.

Позднее МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, соответствующая информация появилась в базе ведомства. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.

Однако 9 мая оба политика исчезли из базы розыска МВД. Криминалист Михаил Игнатов предположил, что украинские хакеры могли взломать базу, из-за чего из нее и пропали имена Зеленского и Порошенко. По мнению эксперта, к этому также могут быть причастны сотрудники информационного центра.