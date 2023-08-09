В России во второй раз за день совершили диверсию на железной дороге SHOT: в Екатеринбурге попытались поджечь релейный шкаф с помощью газеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге диверсант попытался поджечь релейный шкаф на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что он намеревался сделать это с помощью газет. Подозреваемый скрылся с места преступления, однако оперативники взяли его след.

Канал добавляет, что инцидент произошел в районе станции «Екатеринбург-Сортировочный». Электромеханик случайно заметил, что из релейного шкафа торчали обгоревшие куски газет, при этом повреждений оборудования не зафиксировано. Отмечается, что след подозреваемого в поджоге нашли в 500 метрах от релейного шкафа. Также с дверцы оборудования оперативники сняли опечатки пальцев. Рядом со шкафом они нашли кусок обгоревшего бумажного листа, окурок сигареты и деревянный брусок.

Ранее диверсанты подожгли батарейный шкаф на железной дороге в Белгороде. Преступники попытались сжечь семь аккумуляторов в районе станции Крейда. Уточняется, что на аккумуляторах остались термические повреждения. На безопасность движения поездов произошедший инцидент не повлиял. Место происшествия уже обследовали оперативники. Они обнаружили бутылку со следами горючей жидкости, кусок металлического прута, зажигалку, перчатку и окурок. В настоящий момент сотрудники устанавливают личность поджигателей.