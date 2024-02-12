В России увидели признаки готовящейся провокации у берегов Крыма Рогов: активность авиации НАТО указывает на готовящуюся провокацию у Крыма

Активность авиации НАТО может указывать на готовящуюся провокацию в районе Крымского полуострова, пишет в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он обращает внимание на данные сервиса Flightradar, на которых запечатлена траектория движения над акваторией Черного моря американского разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk. По его словам, здесь регулярно работают несколько единиц техники НАТО.

Судя по такой активности авиации, это может косвенно указывать на грядущую серьёзную провокацию в районе Крымского полуострова, — отмечает Рогов.

Ранее британский эксперт Лорд Эшкрофт заявил, что западные союзники Украины еще в 2014 году негласно советовали Киеву не бороться за Крым военным путем. По его словам, об этом ему рассказали 10 лет назад во время визита на Украину. По мнению эксперта, сейчас Украина находится в кризисной ситуации, так как ВСУ не в состоянии вытеснить российскую армию с ее позиций.

Перед этим американский бизнесмен Илон Маск согласился с высказыванием, что Крым и Донбасс останутся российскими. Об этом он написал в комментарии к посту Wall Street Silver в социальной сети Twitter (X). В нем говорится, что финансирование Украины не изменит ситуацию на передовой, это лишь продлит конфликт, а также приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев.