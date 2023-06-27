В России увеличат размер материнского капитала РБК: маткапитал проиндексируют на уровень инфляции в 2024–2026 годах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024–2026 годах в России будет увеличен размер материнского капитала, сообщает РБК со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования. В течение указанного периода маткапитал будет индексироваться на уровень инфляции.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, инфляция на конец текущего года составит 5,3%. В результате индексации маткапитал вырастет в 2024 году до 618,1 тысячи рублей на первого ребенка и до 816,7 тысячи рублей — на второго.

Ожидается, что в 2024–2025 годах темпы инфляции будут на уровне 4%. С учетом этого в 2025 году предполагается увеличить размер маткапитала до 642,8 тысячи рублей на первого ребенка и до 849,4 тысячи рублей — на второго. В 2026 году в результате индексации выплаты семьям могут вырасти до 668,5 тысячи рублей на первого ребенка и до 883,4 тысячи рублей — на второго.

В текущем году маткапитал выплачивается в размере 587 тысячи рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи — на второго. Семья может потратить средства на первоначальный взнос или выплату долга по ипотеке, образование детей и другие цели.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили разрешить получение дохода с маткапитала. По мнению авторов инициативы, у россиян должна быть возможность поместить эти средства на банковский счет и получать с них проценты, которые могут стать дополнительным источником дохода.