В России Telegram-канал впервые оштрафовали за рекламу без маркировки Telegram-канал «Мой Нижний Новгород» оштрафовали за рекламу без маркировки

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Владелец Telegram-канала «Мой Нижний Новгород» впервые в России оштрафован за размещение рекламы без соответствующей маркировки, следует из релиза нижегородского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в ее канале. Отмечается, что сумма штрафа составила две тысячи рублей.

В период с 2 сентября по 12 сентября в телеграм-канале опубликовано 16 рекламных постов без соответствующей пометки. В связи с этим комиссия управления признала рекламу ненадлежащей. Ответственность за отсутствие пометки «реклама» предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). В связи с этим физическому лицу — владельцу телеграм-канала «Мой Нижний Новгород» назначен административный штраф, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что группа российских сенаторов и депутатов в декабре внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение наказания за проведение треш-стримов. Авторы инициативы предлагают наказывать организаторов треш-стримов штрафами в размере до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества.

Кроме того, виновным могут назначить наказание в виде запрета на пользование интернетом. В случае совершения уголовного преступления проведение треш-стрима может стать отягчающим обстоятельством, рассказал председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев. Отмечается, что правительство России поддержало данный законопроект.