В России создан гибкий термоэлектрический генератор

Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) вошли в состав международного научного коллектива, который разработал метод создания проводящих узоров на поверхностях различных пластичных полимеров для гибкой электроники, передает РИА Новости со ссылкой в научный журнал Polymers. Этот метод представляет собой технологию, позволяющую формировать композитные материалы на основе органических соединений с добавлением восстановленного оксида графена для улучшения их проводимости. Полученные результаты были опубликованы в научном журнале Polymers.

Гибкая электроника представляет собой категорию электронных устройств, которые могут быть гибкими, сгибаемыми и изгибаемыми. Среди них — обычные проводники, электронные устройства и сенсоры, включая различные носимые датчики, как уточнили специалисты ТПУ.

Потенциальное применение элементов гибкой электроники не ограничивается лишь созданием медицинских и спортивных устройств. Например, промышленные сенсоры, скручиваемые OLED-дисплеи, а также электронная кожа с датчиками давления и температуры для протезирования и робототехники — все эти разработки включают в себя гибкую электронику, подчеркнули ученые.

Однако гибкая электроника до сих пор не получила широкого распространения из-за сложности создания механически устойчивых, а вместе с тем, пластичных материалов. Несмотря на потенциал использования различных методов производства, таких как печать, растворение и фотолитография, способствующих снижению затрат на производство гибких электронных устройств, каждая полимерная основа требует тщательной оптимизации технологии для достижения требуемых характеристик.

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