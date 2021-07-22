В России снова оштрафовали Twitter

Мировой суд 422-го судебного участка Москвы оштрафовал на 5,5 млн рублей соцсеть Twitter по двум протоколам за неудаление запрещённого контента. Об этом сообщило РИА Новости.

Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей, — рассказали агентству в суде.

Кроме того, по аналогичному протоколу Twitter оштрафован на 2,5 млн рублей. Отмечается, что всего по состоянию на конец мая соцсети уже присудили выплатить 27,9 млн рублей по административным штрафам.

Ранее 22 июля социальную сеть Facebook и мессенджер Telegram оштрафовали на 6 млн рублей и 11 млн рублей соответственно.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это было реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Причиной таких мер стали претензии к контенту, который был признан вредоносным. В Роскомнадзоре при этом не исключили полной блокировки соцсети в России. Пользователи высмеяли действия регулятора. Они считают, что блокировка соцсети провалится, как в случае с Telegram.