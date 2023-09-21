Вооруженный автоматом сержант сбежал из части в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает о сбежавшем из воинской части в Белгородской области мобилизованном военнослужащем. Как отмечается, с собой он прихватил оружие и мог уехать на автомобиле «УАЗ». Уточняется, мужчину разыскивают сразу в нескольких российских регионах. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным канала, инцидент произошел днем 20 сентября в военной части в районе поселка Уразово. Мобилизованный из Курской области сержант прихватил с собой АК-74 и четыре магазина к нему со 120 патронами. Его поисками занимается полиция.

В августе в Башкирии военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Он вышел на Нагаевское шоссе в Уфе, угрожал взорвать гранату недалеко от автозаправки и требовал переговоров лично с главой республики Радием Хабировым.

До этого томский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии мобилизованного, который дважды сбегал из воинской части. В первый раз он дезертировал 14 декабря. Его нашли лишь в марте и вернули в распоряжение части, однако спустя несколько недель он снова сбежал.

Перед этим, Фокинский гарнизонный военный суд приговорил другого мобилизованного к девяти годам колонии общего режима за самовольное оставление воинской части. Военнослужащего осудили за троекратное дезертирство.