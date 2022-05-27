В России провели первые учения на случай завоза оспы обезьян

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России впервые провели учения на случай завоза в страну оспы обезьян. Они прошли в аэропорту Красноярска, куда по легенде прибыл самолёт из Доминиканской Республики, на борту которого находился пассажир с признаками заболевания, сообщает телеканал «Звезда».

В рамках тренировки воздушное судно было отбуксировано на санитарную стоянку. После этого специалисты провели мероприятия по дезинфекции и отправили на карантин лиц, которые, согласно легенде, контактировали с заболевшим.

К настоящему времени в мире выявлено более 130 случаев заражения оспой обезьян.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию существуют, но они невелики. По её словам, главная задача состоит в том, чтобы не допустить рисков распространения инфекции внутри страны. Она также добавила, что в вакцинации россиян от оспы обезьян необходимости нет.

Советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, в свою очередь, отметил, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна. Свою точку зрения он объяснил тем, что в стране имеется качественная тест-система, а также есть некоторый процент привитых от оспы граждан.