В России придумали усовершенствованный экраноплан

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Ученые из Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина (СГТУ) разработали экраноплан с улучшенными летными характеристиками, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Аппарат представляет собой особый вид водного транспорта, который объединяет в себе скоростные характеристики самолета и мореходные возможности традиционных судов.

Мы создали экраноплан на основе нового принципа движения с оптимальными летными характеристиками и высоким уровнем устойчивости. Он способен совершать стабильный полет на всех режимах движения, причем не только над водной, но и над твердой земной поверхностью, — заявил один из разработчиков Александр Клюжин.

По его мнению, новая модель будет востребована в морской авиации для транспортировки грузов и пассажиров. Экраноплан обладает повышенной маневренностью и безопасностью при минимальной высоте над волнами, что позволяет его использование даже в сложных погодных условиях. Ученые достигли этих характеристик, внедрив новую двигательную установку, построенную по принципу вертолета и размещенную на верхней части корпуса экраноплана.

Ранее сообщалось, что ЦКБ «Рубин» разработало проект нового подводного ракетного крейсера стратегического назначения, который может прийти на смену АПЛ класса «Борей» в российских ВМС. По словам заместителя гендиректора ЦКБ «Рубин» Андрея Баранова, бюро предложило ВМС РФ проект атомной подлодки, которая будет совмещать в себе функционал стратегического подводного ракетоносца и многоцелевой субмарины.