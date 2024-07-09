В России предложили создать институт по регулированию ввоза мигрантов Глава департамента по труду Антонов: нужно регулировать ввоз трудовых мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо создать институт, который будет регулировать ввоз трудовых мигрантов в страну, заявил в беседе с ЕАН директор департамента по труду и занятости населения в Свердловской области Дмитрий Антонов. По его словам, в РФ важно организовать модель занятости, схожую с той, которая существует в ОАЭ или Южной Корее.

И когда мы поймем, что у нас есть институт по управлению трудовой миграцией, который регламентирует выезд с территории исхода, оценку квалификации специалистов, тогда это будет хорошо, — уточнил Антонов.

Он также обратил внимание, что перед тем, как привести иностранцев в страну из ряда государств, важно отрегулировать механизм их привлечения и набора.

Президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов ранее выступил за то, чтобы объяснять приезжающим в страну людям, что если им предлагают работу в неизвестной компании, то стоит отказываться от такой инициативы. По его мнению, такая идея поможет снизить уровень преступности среди иностранцев.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прежде обратил внимание на то, что за первые шесть месяцев 2024 года в Москве увеличилось количество правонарушений, которые произошли со стороны мигрантов. Он подчеркнул, что в Госдуме рассматривается несколько законопроектов, которые предлагают способы борьбы со сложившейся проблемой.