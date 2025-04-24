В России появится около семи тысяч контейнерных площадок для отходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 23 российских регионах планируется установить около семи тысяч новых контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2025 году, сообщил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев. По его словам, которые передает 360.ru, регионы смогут планировать их размещение с помощью цифровой системы.

На заседаниях еженедельного штаба по ТКО было решено разработать дорожные карты по закупкам контейнерных площадок в 23 регионах, в которых зафиксирован наибольший дефицит. Согласно утвержденным планам, всего в этом году запланировано создание семи тысяч контейнерных площадок, — рассказал Буцаев.

Больше всего площадок появится в Краснодарском, Пермском и Красноярском краях, а также в Самарской и Оренбургской областях. Данные во ФГИС УТКО следует вносить с указанием координат, что позволит на федеральном уровне следить за созданием площадок. РЭО продолжает развивать цифровую систему мониторинга отходов.

Ранее эксперт в сфере экологии Лилия Белова предупредила, что сжигание шин, пластика и покрышек на дачах выделяет опасные вещества, которые могут спровоцировать онкологию. По ее словам, выделяются фураны и диоксины.