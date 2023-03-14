В России появился слесарь-миллиардер Новгородский слесарь Земсков стал вторым лотерейным миллиардером в России

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков стал победителем новогоднего, 1473-го тиража «Русского лото» и выиграл один миллиард рублей. После вычета налога у россиянина осталось 850 миллионов 100 тысяч рублей. На эти деньги мужчина планирует закрыть кредит и купить новую машину, говорится в пресс релизе «Столото».

Александр Земсков узнал о своей победе из шоу «Новогодний миллиард», которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой. Однако за выигрышем победитель обратился гораздо позже — первые несколько дней супруги не могли поверить в произошедшее, а после изучали информацию о порядке оформления крупного выигрыша, — говорится в сообщении.

Земсков уточнил, что он простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом.

Ранее гражданин Таджикистана победил в лотерее Dubai Duty Free Millennium Millionaire и выиграл миллион долларов. Мужчина по имени Абдували Ахмадали о выигрыше пока не знает, его разыскивают организаторы для передачи приза.

Еще одним победителем стал 48-летний житель Индии Амите Сарафе. Он выиграл автомобиль Mercedes Benz S500. В 2021 году индиец также оказался победителем лотереи и выиграл миллион долларов.