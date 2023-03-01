Хакеры сорвали проверку систем оповещения в российских регионах В МЧС решили перенести проверки систем оповещения из-за хакеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы экстренного оповещения

В МЧС перенесли комплексную проверку готовности систем оповещения, которая была запланирована на 1 марта, сообщили журналистам «Интерфакса» представители администрации Томской области. Решение было принято из-за хакерских атак. В администрации подчеркнули, что комплексные проверки перенесены на неопределенный срок во всех российских регионах.

Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределенный срок, — говорится в сообщении.

Администрация рассказала, что перенос связан с атаками хакеров на инфраструктуру связи.

Ранее стало известно, что проверку систем оповещения, в частности, собирались провести в Ростовской и Ленинградской областях. Отмечалось что в работах должны были задействовать все имеющиеся в наличии технические средства оповещения.

28 февраля жители нескольких городов Подмосковья услышали сигнал воздушной тревоги по телевидению. Женский голос под вой сирен сообщил о необходимости немедленно пройти в укрытие из-за угрозы ракетных ударов. Это было не что иное, как проделки хакеров, сообщили в МЧС.

Сообщения о возможной ракетной атаке прозвучали по телеканалам «Суббота», «ТНТ4», «2×2». Кроме того, извещения звучали по ТВ и радио в Белгородской области, а также в Ленинградской, Свердловской, Самарской и Воронежской областях. В списке взломанных станций оказались «Камеди», «Юмор ФМ», «Авторадио», Relax FM, Energy.