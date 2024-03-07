В России ожидаются проверки всех крупных складов МЧС России: на крупных складах могут пройти проверки пожарной безопасности

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На крупных российских складах планируется провести профилактические визиты для проверки пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Мера также направлена на минимизацию последствий возможных инцидентов.

МЧС России обратилось в правительство РФ с инициативой о проведении профилактических визитов на объекты складского назначения площадью от 10 тыс. кв. м и высотой стеллажного хранения свыше 5,5 м, — уточнили в ведомстве.

В январе на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах произошло крупное возгорание. В момент инцидента в здании находились около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Пожар попал на видео, которое сняли пассажиры следовавшего в Санкт-Петербург самолета. Склад выгорел полностью менее чем за два часа, было возбуждено уголовное дело.

Позже пресс-служба Wildberries информировала, что сроки выплат за утраченный при пожаре на складе в Шушарах товар зависят от многих параметров, в числе которых итоговая сумма ущерба и размеры частичных платежей, уже полученных продавцом. Расчет компенсации производится отдельно по каждому виду продуктов, что занимает время. При этом сумма определяется исходя из цены товара и средней скидки в каждой подкатегории за минусом стандартных расходов.