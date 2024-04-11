В России ответили на призыв Борреля вывести войска с ЗАЭС Рогов: призыв Борреля к выводу российских войск с ЗАЭС выглядит цинично

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к выводу российских войск с Запорожской АЭС выглядит как проявление цинизма, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. В то же время политик не называет атаку на электростанцию украинской, подчеркнул глава движения «Мы вместе с Россией».

Боррель <...> с одной стороны, осуждает атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС, но не называет их украинскими, а с другой — предлагает России отдать атомную станцию в руки боевиков, занимающихся ядерным терроризмом, — возмутился Рогов.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что призыв главы дипломатии ЕС в адрес Москвы «вывести войска с Запорожской АЭС» звучит как поощрение украинских ударов по станции. По его мнению, внешняя политика Евросоюза находится в очень плохом состоянии.

До этого Боррель сообщил, что удары беспилотников по ЗАЭС повышают риск ядерного инцидента, и атаки на атомную электростанцию должны прекратиться. В то же время он не стал возлагать ответственность за происходящее на Киев.

Пресс-служба Запорожской АЭС объявляла, что дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром, расположенным на объекте. Представители атомной электростанции уточнили, что в результате обстрела никто не пострадал. Тренажер реакторного зала также не получил повреждения.