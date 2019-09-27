https://static.news.ru/photo/dc9533b6-e1c7-11e9-b918-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Первый в России завод по производству кормовых витаминов, аминокислот и пробиотиков начнёт выпускать свою продукцию в будущем году, сообщил зампредседателя правительства Алексей Гордеев.

По его словам, предприятие займётся выпуском импортозамещающей кормовой и ветеринарной продукции — защищённых кормовых аминокислот, витаминов, пробиотиков, белков и ветеринарных антибиотиков.

Эту продукцию вынуждена страна импортировать практически на 100%, и речь идёт о том, чтобы дать хорошие корма для животных, обеспечить высокую их продуктивность, — пояснил он.

Гордеев добавил, что реализовать проект удалось за счёт хороших инвестиционных условий в Приморском крае, в частности, на территории опережающего развития «Надеждинское», передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что власти Москвы намерены инвестировать 10 млрд рублей до 2022 года в технологическую долину МГУ. Территориям и расположенным на них комплексам присвоен статус технопарка столицы.