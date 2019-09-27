Первый в России завод по производству кормовых витаминов, аминокислот и пробиотиков начнёт выпускать свою продукцию в будущем году, сообщил зампредседателя правительства Алексей Гордеев.
По его словам, предприятие займётся выпуском импортозамещающей кормовой и ветеринарной продукции — защищённых кормовых аминокислот, витаминов, пробиотиков, белков и ветеринарных антибиотиков.
Эту продукцию вынуждена страна импортировать практически на 100%, и речь идёт о том, чтобы дать хорошие корма для животных, обеспечить высокую их продуктивность, — пояснил он.
Гордеев добавил, что реализовать проект удалось за счёт хороших инвестиционных условий в Приморском крае, в частности, на территории опережающего развития «Надеждинское», передаёт
Ранее News.ru писал, что власти Москвы намерены инвестировать 10 млрд рублей до 2022 года в технологическую долину МГУ. Территориям и расположенным на них комплексам присвоен статус технопарка столицы.