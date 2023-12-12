В России чиновники вновь попались на срубе чужой ели для городской площади Чиновники без спроса спилили ёлку с участка жительницы Красноярского края

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Центр города Шарыпова Красноярского края украсили елью, которая росла на участке одной из жительниц близлежащего поселка, сообщает ТРК7. По поручению администрации, рабочие сначала разобрали часть забора, а затем спилили само дерево и увезли его. Владелица участка заявила, что это была их фамильная ель, которую полвека назад посадила ее уже умершая бабушка. Пострадавшая обратилась за помощью к депутату краевого Заксобрания Илье Зайцеву.

Елка была нашим родовым деревом, которую еще садила наша ныне покойная бабушка, ребенок Великой Отечественной войны. Уважаемый Илья Александрович, просим вас, восстановить справедливость. Этим поступком они нанесли нам моральный вред, так как это было не просто дерево, а память о нашей бабушке, — написала владелица участка депутату.

Глава поселка сказал, что основанием для рубки дерева стало то, что оно было слишком высоким. Также, по его словам, соседи жаловались на скрип дерева в ветренную погоду.

Ранее в городе Миньяре Челябинской области местная жительница Елена Шалдина пожаловалась, что мэрия срубила в ее частном саду ель, которую высадил ее супруг со своим отцом в 1982 году. Чиновники решили, что дерево будет хорошо смотреться на городской площади. В соцсетях мэрии даже было опубликовано видео, где показано, как срубленную ель погрузили на грузовик.