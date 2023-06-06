В России объяснили, как повреждение Каховской ГЭС угрожает Запорожской АЭС Военный эксперт Никулин: падение уровня воды в Днепре может привести к остановке ЗАЭС

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Повреждение плотины Каховской ГЭС в результате украинских ударов привело к снижению уровня воды выше по течению Днепра, в том числе и в резервуаре для охлаждения Запорожской АЭС, что грозит остановкой крупнейшей в Европе атомной электростанции, предупредил в беседе с «360» военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

Это чревато остановкой ЗАЭС, а это крупнейшая атомная электростанция не только в Европе, — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что Запорожская АЭС обеспечивает порядка 20-30% от общей потребности Украины в электроэнергии. Учитывая это, действия ВСУ по принципу «не доставайся же ты никому» иначе как выстрелом в ногу назвать сложно, заметил Никулин.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о серьезном падении уровня воды в резервуаре, который используют для охлаждения ЗАЭС. По его словам, если ситуация не изменится, это нарушит работу аварийных дизельных генераторов. Вместе с тем в организации пока не видят прямой угрозы для безопасности объекта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, вся ответственность за ЧП лежит на украинских властях.