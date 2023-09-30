В России обнаружили сосиски с неожиданным ингредиентом В российских сосисках нашли крысиные когти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России обнаружены сосиски с когтями крыс внутри, пишут «Известия». Продукт выпущен под брендом «Сливушки» компанией ЗАО «Стародворские колбасы». Генпрокуратура РФ выдала предприятию предупреждение.

В адрес управления Роспотребнадзора по Владимирской области поступили сведения с приложением фотоматериалов, перенаправленные в наш адрес управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области, по вопросу приобретения некачественной продукции (сосиски «Сливушки» с посторонними включениями в виде когтя крысы, производства ЗАО «Стародворские колбасы» г. Владимир), в которой усматривается нарушение требований технических регламентов, — говорится в предостережении прокуратуры.

Заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов подчеркнул, что в условиях моратория на проверки предприятий такие ситуации ослабили контроль на производствах, что может привести к поступлению не только некачественного сырья, но и посторонних предметов, животных и насекомых. Это, в свою очередь, может снизить качество продукции и представлять опасность для здоровья потребителей. Павлов также отметил, что наличие крысиных когтей в продукции свидетельствует о серьезных проблемах с соблюдением правил безопасности на предприятии.

Ранее руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сообщил, что производители экономят на сырье при изготовлении дешевых сосисок и кладут в них больше жира и меньше мяса. При этом могут нарушаться требования по безопасности, что в свою очередь может привести к появлению в продукции вредных и опасных бактерий и веществ.