В России обнаружили нарколабораторию с украинским следом ФСБ ликвидировали нарколабораторию с украинским следом в Красноярске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили и ликвидировали наркотическую лабораторию в Красноярске, передает ТАСС. Правоохранители установили, что незаконное предприятие работало в интересах украинского интернет-магазина.

Проведена операция по ликвидации подпольной нарколаборатории по производству крупных партий синтетических наркотических средств. <...> По месту расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой около 1,5 кг, три тонны наркосодержащей жидкости, а также оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещенных веществ, — уточнили в ФСБ.

По данным силовых структур, производство синтетических наркотиков организовали двое мужчин. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее в Оренбургской области задержали троих студентов колледжа за сбыт наркотиков. В общей сложности учащиеся организовали 11 тайников с запрещенными веществами.

Сначала по наводке был пойман 18-летний юноша, у которого при обыске в кармане куртки правоохранители обнаружили 55 свертков с неизвестным порошком. Экспертиза показала, что это метилэфедрон. Общая масса наркотика составила 73,55 грамма. На допросе он признался, что планировал раскидать «синтетику» по закладкам. Такой способ заработка ему в начале января предложил однокурсник, который подбил на это дело еще одного знакомого.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.