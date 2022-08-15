В России назвали главных врагов аграриев в этом году

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Серьезный вред аграриям в 2022 году из-за особенной погоды в России наносят клещи, они стремительно размножаются, заражая как сады, так и посевы массовых сельскохозяйственных культур, передает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на экспертов производителя химсредств по защите растений «Август». Отмечается, что кроме клещей была замечена особая активность саранчи, хлопковой совки, лугового мотылька и капустной моли.

Агентство поясняет, что угроза наплыва клещей возрастает с каждым годом, и что активная борьба с ними не велась на протяжении долгих лет, поскольку их недооценивали как вредителей.

Однако позже выяснилось, что химикаты, использовавшиеся против паукообразных должного эффекта не дают.

Если раньше клещ наносил ущерб главным образом садам и виноградникам, то сейчас данный тип вредителей все шире распространяется на полевых культурах. Это может быть связано как с изменениями климата, так и с трансформацией самой структуры земледелия, — заявил начальник отдела развития продуктов АО Фирма «Август» Дмитрий Белов.

Эксперт выделил два вида клещей, вредящих злакам: зимний зерновой красноногий клещ и микроскопический злаковый клещ. По его словам, первого можно заметить невооруженным взглядом, просто осматривая растения. Однако подтвердить заражение вторым можно только с помощью бинокуляра.

Ранее директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что в 2022 году урожай зерновых в России может достигнуть рекордных 145 млн тонн. 95 млн тонн из них, как он отметил, — это пшеница.