В России наводчик ВСУ выдавал себя за бомжа Мash: бомж из Ростовской области оказался наводчиком ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наводчика ВСУ, который выдавал себя за бездомного, задержали в Ростовской области, сообщил Тelegram-канал Mash. По данным канала, 57-летний мужчина в 2016 году активно сотрудничал в Донецкой Народной Республике (ДНР) с украинскими военными.

По данным канала, 57-летнего Александра Дяденко задержали за мелкое хулиганство. Бездoмный много выпил и начал бушевать. После задержания выяснилось, что в 2016 году Дяденко жил в ДНР и активно сотрудничал с киевcким режимом. Около четырех месяцев он передавал украинской стороне расположение военных объектов в ДНР и помогал cовершать удары.

По данным канала, когда Дяденко «раскрыли», он спрятался в Росcии. Мужчина начал притворяться бомжом и последние семь лет скрытно жил, подрабатывая без оформлeния на работу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России. Один из задержанных передавал данные по электронной почте, второй не успел их отправить. Против них были возбуждены уголовные дела о госизмене и о сотрудничестве с иностранным государством. Жители города 1979 и 1995 годов рождения сами связались с украинскими спецслужбами и предложили им за деньги быть наводчиками.