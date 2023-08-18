В России продолжили ставить знаки, запрещающие езду на электросамокатах В Сочи появился первый знак, запрещающий кататься на электросамокатах

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Первый дорожный знак, запрещающий езду на электросамокатах, установили в Сочи на улице Навагинской, сообщает «Российская газета». Соответствующее решение было принято в связи с частыми нарушениями. В частности, самокатчики не соблюдали ограничение скорости в 25 км/ч. Еще зимой такие знаки начали устанавливать в Москве.

По информации издания, запрещающий знак пока также не возымел должного эффекта. Мимо него продолжают ездить люди на электросамокатах. Их даже не пугают объявленные штрафы в размере 500 рублей.

Дело в том, что эти ограничения касаются только прокатных электросамокатов, а на частных по-прежнему можно гонять хоть 50 километров в час, пока сотрудники полиции их не остановят, — рассказал член автономной некоммерческой организации «Институт урбанистики «Импульс Сочи» Эдуард Багдасарян.

По его словам, одними запретами проблему не решить, нужно создать подходящую для езды на самокатах инфраструктуру.

Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявлял, что число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в 2023 году выросло почти на 60%. При этом он отметил, что после внесения изменений в Правила дорожного движения в 2023 году можно будет более предметно говорить о статистке аварий с участием электросамокатов и велосипедов.

По его словам, о введении прав для вождения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) говорить рано, так как в мировой практике подобного не было никогда. Однако электросамокаты с более высокими динамическими характеристиками могут быть отнесены к категории мопедов или мотоциклов.