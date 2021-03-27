В России могут появиться мешки для мусора с мемом про Наташу и котов

https://static.news.ru/photo/e2748b2a-8fd5-11eb-b611-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспатент получил заявку на регистрацию фразы «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там всё уронили!» в качестве товарного знака. В результате в продаже могут появиться различные товары под этим брендом, в том числе игрушки, мешки для мусора, одежда и канцтовары.

Заявитель хочет получить патент, который позволит изготовлять и продавать под торговой маркой канцтовары и сувениры, фотографии и гравюры, шкуры животных, сумки и одежду для домашних животных, пластиковые мешки для уборки отходов домашних животных, одежду и женское белье, игрушки для детей и животных, а также заниматься маркетингом, рекламой, съёмками фильмов и трансляциями в Интернете, передаёт АГН «Москва».

Надпись из мема хочет запатентовать жительница Москвы, предпринимательница Дарья Бородулина.

Ранее популярный рэпер Алишер Моргенштерн зарегистрировал в Роспатенте свою фамилию в качестве товарного знака. Теперь с именем артиста на упаковке в России могут появиться йогурты, лапша, зубная паста, а также ювелирные изделия, писал NEWS.ru.