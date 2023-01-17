В России контрактника осудили за самоволку В Челябинске контрактник получил пять лет колонии за уклонение от мобилизации

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Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы контрактника, самовольно оставившего воинскую часть и уклонившегося от частичной мобилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции. Мужчина находился в самоволке с 19 мая до 29 сентября 2022 года.

Челябинский гарнизонный военный суд <...> рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту <...>, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

По данным суда, 19 мая военный не явился к месту службы в Чебаркуль и уехал в Челябинск. При этом 21 сентября, после того как в России началась мобилизация, контрактник не захотел вернуться в воинскую часть.

До этого стало известно, что житель Татарстана, который проигнорировал семь повесток из военкомата, отделался штрафом в 15 тысяч рублей. Его признали виновным по уголовной статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».