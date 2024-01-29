В России испытали разряды «Перуна» по бронетехнике В России испытали квадрокоптер «Перун-Ф» с ПТРК по бронетехнике

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Русское оружие» сообщает, что в России испытали квадрокоптер «Перун-Ф». По данным издания, дрон вооружили противотанковым ракетным комплексом «Конкурс».

Отмечается, что летательный аппарат может применять ПТРК с земли и с воздуха, он также обладает дальностью командно-телеметрических каналов до 55 километров. Дрон способен наносить одиночный удар по движущейся бронетехнике. Механизм перезарядки к данному изделию не разработан, поэтому после выстрела «Перуна» необходимо вернуть в тыл для перезарядки.

Ранее американское издание Foreign Affairs писало, что украинская армия не в состоянии эффективно использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты ATACMS. Авторы напомнили, что эти системы используют для наведения на цель GPS и ВС России научились глушить этот сигнал. Кроме того, российские военные стали в меньшей степени полагаться на крупные узлы снабжения в пределах досягаемости этого вооружения.

До этого американский YouTube-канал Military TV сообщал, что системы противовоздушной обороны западного производства, которые есть на вооружении ВСУ, не смогли перехватить ни одну российскую сверхзвуковую ракету X-22. Она может поразить цель с неожиданной траектории, что является настоящим испытанием для ПВО.