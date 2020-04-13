В России испытали беспилотники для работы в условиях эпидемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/add17ae0-7d84-11ea-b364-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/heungsoon-4523762

Беспилотники, которые будут задействованы в борьбе с последствиями распространения коронавируса, были испытаны на аэродроме в Тверской области. Об этом сообщили в АО «Концерн «Международные аэронавигационные системы» (МАНС).

На аэродроме «Орловка» 11 апреля прошли учения по использованию беспилотников в интересах борьбы с распространением коронавируса, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы концерна.

Отмечается, что на учениях была отработана оперативная доставка грузов медицинского назначения и проб на коронавирус на дальние и короткие расстояния с использованием беспилотников. Кроме того, летательные аппараты проверяли на возможность дезинфекции местности и оповещения населения.

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