В России хотят создать межрегиональный автокластер Между Ленинградской и Калужской областями планируют создать автокластер

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Правительство Российской Федерации рассматривает возможность создания автопромышленного кластера, охватывающего Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калужскую области. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания с президентом и членами кабмина.

Нужно решать вопрос с простаивающими площадками бывших автомобильных производств в Петербурге. Пока производство возобновлено только на одном из трех заводов. Есть идея инвестора, который приобрел еще одну площадку, создать межрегиональный кластер автомобильной промышленности между Петербургом, Ленинградской и Калужской областями. Прорабатываем вопрос с регионами и Минпромторгом, — заявил министр.

В Петербурге в настоящее время базируются производственные мощности трех автомобильных заводов — Toyota, Nissan и Hyundai. Производство на заводе Toyota было полностью закрыто в сентябре 2022 года, в то время как Hyundai прекратил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих.

Ранее в компании Hyundai Motor сообщили, что продают свой российский завод в Санкт-Петербурге. Сделка обсуждается с компанией «Арт-Финанс», которая до этого уже выкупила бывшие активы Volkswagen.