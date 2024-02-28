В России готовят к производству новый бронеавтомобиль На заводе в Ижевске почти завершили разработку бронеавтомобиля «Тайфун-ПВО»

Фото: МО РФ

Тайфун-ПВО

Разработка боевой машины «Тайфун-ПВО» практически завершена, сообщил журналу «Национальная оборона» генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (флагман концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов. По его словам, идет подготовка к серийному производству.

В настоящий момент разработка БМ «Тайфун-ПВО» практически завершена, идет подготовка к серийному производству, — сказал Зиятдинов.

Бронеавтомобиль способен выдержать взрывы от устройств с мощностью до восьми килограмм тротила как под колесами, так и под днищем. На крыше «Тайфуна» размещается турель с крупнокалиберным пулеметом типа «Корд», а также предусмотрены специальные люки для стрелков.

Ранее на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде Россия показала новые образцы российского оружия, военной техники и беспилотников. Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев информировал, что на рынке есть высокий спрос на модернизированную после боевого применения продукцию российского военно-промышленного комплекса. Некоторые образцы получат разрешение на экспорт уже в 2024 году.

Ранее был представилен бронированный вариант известного российского военно-транспортного автомобиля «Тигр-М», который предназначен для охраны колонн боевой техники. В разработке новой модели использовался опыт эксплуатации машины в ходе боев в Сирии и в зоне СВО. Отличительной чертой новой модели стала укрепленная передняя часть корпуса и лобового стекла, а также специальные накладные защитные щиты, которые оберегают колеса от пуль и осколков снарядов. Из-за необычного сурового вида бронеавтомобиля его сравнивают с техникой из приключенческого боевика «Безумный Макс».