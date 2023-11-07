В России арестовали счета армянской компании по техобслуживанию самолетов В России арестовали счета компании Aquila Technics за непоставку двигателей

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В Тюменской области арбитражный суд арестовал счета армянской компании по техобслуживанию самолетов Aquila Technics LLC по иску авиакомпании Utair, следует из данных, размещенных в картотеке суда. Фирмы заключили контракт в 2022 году о поставке двигателей в аэропорт Тюмени, однако Aquila Technics не выполнила свои обязательства, а также не вернула деньги.

Отмечается, что суд рассмотрит иск о взыскании 176 млн рублей 2 апреля 2024 года. Utair обратилась с соответствующим запросом в начале октября этого года.

Ранее президент Шереметьевского профсоюза летного состава экс-пилот Игорь Дельдюжов заявил, что рассказал о необходимости ускорить процесс создания авиадвигателей, «и не только ПД-14, но и более мощных». Эксперт добавил, что Россия также нуждается в развитии собственного приборостроения, чтобы не зависеть от нестабильных поставок из-за рубежа.

Днем ранее специалист заявил, что принятие закона о регистрации прав России на иностранные самолеты является необходимой мерой, поскольку санкции западных стран по факту направлены на полную блокировку авиационной сферы в стране. Таким образом он прокомментировал подписание соответствующего документа президентом РФ Владимиром Путиным.