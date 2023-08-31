В России 1 сентября начнет работу первая мега-школа В Воронеже 1 сентября откроют самую большую школу в России

Фото: Сергtй Лантюхов/NEWS.ru

Самая большая школа в России готова к открытию, сообщает РИА Новости. Учреждение расположено в Воронеже на Московском проспекте. Так называемая мега-школа рассчитана на 2860 учеников. В одну смену там будут обучаться 110 классов.

По информации агентства, первые ученики переступят порог нового учреждения уже завтра, 1 сентября. Другие подробности не приводятся.

Проект воронежской мега-школы обошелся в 4,8 млрд рублей. Как предполагается, образовательный комплекс будет включать несколько лабораторий по физике, химии и биологии, а также инженерные классы. Обучение здесь будет проходить по нескольким направлениям: математическое, гуманитарное, креативное, лингвистическое, проектно-исследовательское, правовое, инженерное. К работе с учениками привлекут 220 педагогов.

Ранее сообщалось, что в российских школах могут появиться фандоматы — специальные устройства для раздельного сбора тары из стекла, алюминия и пластика. Такая инициатива принадлежит Российскому экологическому оператору.

В организации предлагают поощрять школьников за сдачу тары в фандоматы бонусами, баллами или скидками на транспортную карту, услуги связи, в магазины или кафе сетей-партнеров. При желании учащиеся могут отказаться от бонусов в пользу различных благотворительных проектов.