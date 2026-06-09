Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 16:04

В России осудили пятерых украинцев за убийство главы ВГА в Запорожье

Пятерым украинцам вынесли приговоры за убийство главы ВГА в Запорожской области

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Южный окружной военный суд приговорил пятерых граждан Украины к срокам вплоть до пожизненного лишения свободы по делу о подрыве главы военно-гражданской администрации поселка Михайловка в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда. Как установило следствие, в 2022 году осужденные вошли в организованную группу, созданную украинскими спецслужбами, и согласились совершить взрыв для убийства чиновника.

Данила Смола, Дмитрий Новиков, Александр Ляховченко, Алексей Кириченко и Владимир Тетерев добровольно вошли в состав преступной группы, сформированной спецслужбами Украины. Целью группировки был подрыв в поселке городского типа Михайловка с последующим убийством главы местной военно-гражданской администрации.

В ходе следствия установлено, что в июле — августе 2022 года Кириченко осуществлял слежку за потерпевшим. Новиков, Смола и Ляховченко в это же время изучали маршруты передвижения чиновника и передавали разведданные украинским спецслужбам. Позднее Тетерев извлек из тайника самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Дождавшись, когда потерпевший припарковал незакрытый автомобиль у здания ВГА и зашел внутрь, подсудимый проник в салон.

Утром 24 августа Тетерев проследил за движением машины, в которой также находилась несовершеннолетняя дочь потерпевшего 2016 года рождения, после чего активировал взрывчатку. Чиновник скончался на месте, его ребенок получил контузию.

В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок Смоле — 17 лет, Новикову — 18 лет, Ляховченко — 18 лет, Кириченко — 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Тетереву — пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима, — сказал представитель суда.

Ранее супруги из Ивановской области пошли под суд по обвинению в покушении на диверсию на нескольких объектах электроэнергетики. Отмечается, что рассмотрение уголовного дела уже началось.

Регионы
Запорожская область
убийства
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Косметолог объяснила, как ухаживать за кожей летом
Конец ВСУ, перелом конфликта на Украине: новости СВО на вечер 9 июня
Стало известно, сколько детей пострадали в авариях в Нижнем Новгороде
В Германии назвали препятствие для переговоров ЕС и России по Украине
Белоусов описал все последствия возможного выхода Ирана из ДНЯО
Экс-нардеп раскрыл новый тренд политиков Украины
Власти Ливана обновили статистку погибших под ударами Израиля
В Краснодарском крае потушили нефтебазу после атаки БПЛА
Якубович выйдет на сцену Малой Ордынки в спектакле «Лавр»
Госдума приняла закон о солидных штрафах за «войти через Google»
Финансист рассказал, кто сможет претендовать на досрочную пенсию за июнь
Дрон ВСУ убил мирного жителя в российском регионе
Минцифры и РКН вступились за Roblox
Украинские абитуриенты 13 часов сидели без воды ради поступления в вуз
Эксперт объяснила, почему власти тотально не запрещают вейпы
Рукопожатие Майкла Джексона: педофил искал детей для единомышленников
Психолог оценил идею «учебного отпуска»
Главком ВСУ рассказал о планах на один из родов войск к 2030 году
В Госдуме назвали главную задачу закона о лицензировании торговли вейпами
Рособрнадзор вынес предостережения четырем крупным российским вузам
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.