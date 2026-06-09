В России осудили пятерых украинцев за убийство главы ВГА в Запорожье Пятерым украинцам вынесли приговоры за убийство главы ВГА в Запорожской области

Южный окружной военный суд приговорил пятерых граждан Украины к срокам вплоть до пожизненного лишения свободы по делу о подрыве главы военно-гражданской администрации поселка Михайловка в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда. Как установило следствие, в 2022 году осужденные вошли в организованную группу, созданную украинскими спецслужбами, и согласились совершить взрыв для убийства чиновника.

Данила Смола, Дмитрий Новиков, Александр Ляховченко, Алексей Кириченко и Владимир Тетерев добровольно вошли в состав преступной группы, сформированной спецслужбами Украины. Целью группировки был подрыв в поселке городского типа Михайловка с последующим убийством главы местной военно-гражданской администрации.

В ходе следствия установлено, что в июле — августе 2022 года Кириченко осуществлял слежку за потерпевшим. Новиков, Смола и Ляховченко в это же время изучали маршруты передвижения чиновника и передавали разведданные украинским спецслужбам. Позднее Тетерев извлек из тайника самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Дождавшись, когда потерпевший припарковал незакрытый автомобиль у здания ВГА и зашел внутрь, подсудимый проник в салон.

Утром 24 августа Тетерев проследил за движением машины, в которой также находилась несовершеннолетняя дочь потерпевшего 2016 года рождения, после чего активировал взрывчатку. Чиновник скончался на месте, его ребенок получил контузию.

В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок Смоле — 17 лет, Новикову — 18 лет, Ляховченко — 18 лет, Кириченко — 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Тетереву — пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима, — сказал представитель суда.

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