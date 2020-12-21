В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям Петербурга не выезжать из города

https://static.news.ru/photo/6c770b84-43bb-11eb-ba9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Санкт-Петербурга не планируют закрывать город из-за распространения коронавируса, но петербуржцам лучше воздержаться от поездок за пределы Северной столицы.

По возможности жителям города не [следует ] выезжать. [Ограничительные мероприятия в городе] введены были, чтобы и сюда не приезжали, — цитирует «Интерфакс» главу управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталью Башкетову.

Она отметила, что власти Северной столицы не вводили никаких ограничений на перемещения, несмотря на то что подобные ограничения в отношении Петербурга вводились другими регионами.

По данным оперативного штаба, за последние сутки на территории России коронавирусом заразились 29 350 человек. Новые случаи были выявлены в 85 регионах, при этом порядка 20% заражения не имеет клинических проявлений. В Санкт-Петербурге за последние 24 часа COVID-19 заболели 3752 жителя, сообщал NEWS.ru.

По всей стране за сутки от коронавируса скончались 493 пациента, число жертв пандемии с начала года увеличилось до 51 351 человека. За 24 часа вылечились от COVID-19 9705 россиян, в общей сложности коронавирусом в стране переболели 2 295 362 человека.