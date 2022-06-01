В Роспотребнадзоре рассказали о помощи регионам в выявлении оспы обезьян Роспотребнадзор отправит в регионы тысячу тест-комплектов для выявления оспы обезьян

Фото Jens Büttner/ZB/Global Look Press

В регионы России отправят тысячу тест-комплектов для выявления оспы обезьян, которые позволяют установить наличие патогена за несколько часов. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, особое внимание при тестировании будет уделяться прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заражения.

К поставке в регионы готова тысяча тест-комплектов, благодаря чему будет обеспечено проведение 100 тысяч ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян, — говорится в сообщении.

Диагностика будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, в первую очередь она будет направлена на людей с соответствующими симптомами.

В ведомстве также подчеркнули, что на данный момент в стране не выявлено случаев заражения оспой обезьян.

Ранее заместитель президента Российской академии образования, профессор Геннадий Онищенко заявил, что предпосылок к распространению оспы обезьян нет, и вакцинироваться от неё пока не нужно. По его словам, возобновление производства вакцины против оспы не идёт, но готовность к этому должна быть.