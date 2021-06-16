В Крыму отменят выпускные вечера из-за коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора в Крыму Наталья Пеньковская предложила усилить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. В частности, запретить массовые мероприятия и выпускные вечера, сообщает РИА Новости.
Эпидемиологическая ситуация в Крыму ухудшается каждую неделю. При этом курортный сезон только начался. Если не будут приняты меры, то ситуация может стать неконтролируемой. Чиновница также указала на недостаточный уровень вакцинации в республике.
В связи с этим она
Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Крыму за минувшие сутки выявлено 144 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в республике заразились 45,3 тысячи человек, из которых 1,4 тысячи стали жертвами инфекции.
Ранее сообщалось, что шесть российских регионов ужесточили ограничения из-за распространения COVID-19. Новые меры введены в Московской, Вологодской и Мурманской областях, Хабаровском крае, республиках Бурятия и Марий Эл.