В Крыму отменят выпускные вечера из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/43f708ca-cea4-11eb-b0ad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Роспотребнадзора в Крыму Наталья Пеньковская предложила усилить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. В частности, запретить массовые мероприятия и выпускные вечера, сообщает РИА Новости.

Эпидемиологическая ситуация в Крыму ухудшается каждую неделю. При этом курортный сезон только начался. Если не будут приняты меры, то ситуация может стать неконтролируемой. Чиновница также указала на недостаточный уровень вакцинации в республике.

В связи с этим она порекомендовала в качестве дополнительных мер ограничить работу заведений общепита по ночам, сократить продажу билетов в кинотеатры до 50%, запретить выпускные вечера, приостановить работу детских досуговых организаций в торговых центрах и отменить массовые мероприятия. Кроме того, глава управления высказалась за то, чтобы ограничить поездки в общественном транспорте лицам старше 65 лет.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Крыму за минувшие сутки выявлено 144 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в республике заразились 45,3 тысячи человек, из которых 1,4 тысячи стали жертвами инфекции.

Ранее сообщалось, что шесть российских регионов ужесточили ограничения из-за распространения COVID-19. Новые меры введены в Московской, Вологодской и Мурманской областях, Хабаровском крае, республиках Бурятия и Марий Эл.