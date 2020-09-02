В Роспотребнадзоре оценили возможность вспышки COVID-19 из-за начала учёбы

https://static.news.ru/photo/25b2c1c8-ecfb-11ea-8f30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель московского управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева считает, что возвращение школьников и студентов к очным занятиям не должно существенно увеличить заболеваемость COVID-19.

Исследуя популяционный иммунитет, мы считаем, что ни студенты, ни школьники нам не должны дать резкого роста именно заболевания. Мы можем выявлять у них заболевание по тестам, но именно как клиническое проявление болезни — мы считаем, что, скорее всего, резкого подъёма не произойдёт, — заявила «Интерфаксу» Андреева.

Она также напомнила, что все московские учителя перед учебным годом сдали тесты на коронавирус.

Как писал NEWS.ru, новый учебный год в России начался спокойно, по всей стране открыли двери для учеников более 40 тысяч школ, рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском открытом уроке «Будь здоров!». Он заявил, что введённые Роспотребнадзором правила и ограничения, призванные снизить риск распространения коронавирусной инфекции в общеобразовательных учреждениях, продемонстрировали свою эффективность летом во время сдачи ЕГЭ и детской оздоровительной кампании.