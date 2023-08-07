В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления детей под Тулой Роспотребнадзор: золотистый стафилококк вызвал заболевание детей в лагере под Тулой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Причиной массового отравления детей в летнем оздоровительном лагере им. Саши Чекалина в Тульской области стал золотистый стафилококк, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс». Отмечается, что специалистами был исследован биологический материал от заболевших и контактных лиц, пробы готовых блюд, сырья, воды и смывы с объектов внешней среды на микробиологические показатели.

В результате проведенной работы выяснено, что групповая заболеваемость вызвана золотистым стафилококком. Передача инфекции произошла в связи с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке оздоровительного учреждения, — говорится в сообщении.

Деятельность организатора питания приостановлена. В отношении ответственных лиц лагеря возбуждены дела об административных правонарушениях. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, что в оздоровительном лагере имени Саши Чекалина в Тульской области у 27 человек выявлены признаки кишечной инфекции. В числе заразившихся 18 детей в возрасте от семи до 14 лет и девять взрослых. У детей и взрослых повысилась температура, появилась тошнота и рвота, началась диарея.